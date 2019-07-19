Зеленский не разобрался в деле Вышинского, считает эксперт

КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о том, что глава государства не разобрался в ситуации, считает украинский политолог Елена Дяченко.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку теракта.

"По поводу его (Зеленского – ред.) заявления относительно Кирилла Вышинского: мне кажется, в этой ситуации президент просто не разобрался. Возможно, его офис не ознакомил его с материалами уголовного дела и не донес до него то, что Кирилл Вышинский, родившийся в Днепропетровске, является гражданином Украины", - сказала Дяченко в комментарии РИА Новости.

Она напомнила, что, согласно Конституции Украины, власти не могут выдавать украинских граждан другим странам.

Дяченко также отметила, что не увидела доказательств вины Вышинского, в связи с этим, по ее мнению, суд продлевал ему арест незаконно.

"РИА Новости Украина работало в Украине легально, было зарегистрировано в министерстве и не было какой-то подпольной террористической организацией. Поэтому в этой ситуации говорить об обмене применительно к гражданину Украины Кириллу Вышинскому, который без суда и следствия находится в СИЗО, тем более без принятия Конституционным судом решения о том, что по статье, которую ему (Вышинскому – ред.) вменяют, мера пресечения в виде ареста не является исключительной, его вполне могут отпустить домой… это значит принять позицию прошлой власти , что Вышинский находится в тюрьме потому что его на кого-то хотят обменять", - отметила Дяченко.

По ее мнению, заявления Зеленского - это не предвыборный пиар.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.