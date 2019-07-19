Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T14:30Z
https://ria.ru/20190719/1556695827.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155654/73/1556547374_0:168:1731:1142_1036x0_80_0_0_016251bfa44746412e9b8a88857ac9d4.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Зеленский не разобрался в деле Вышинского, считает эксперт

Вчера, 14:30
3159
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 19 июл – РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского говорит о том, что глава государства не разобрался в ситуации, считает украинский политолог Елена Дяченко.
Ранее Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на украинца Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку теракта.
"По поводу его (Зеленского – ред.) заявления относительно Кирилла Вышинского: мне кажется, в этой ситуации президент просто не разобрался. Возможно, его офис не ознакомил его с материалами уголовного дела и не донес до него то, что Кирилл Вышинский, родившийся в Днепропетровске, является гражданином Украины", - сказала Дяченко в комментарии РИА Новости.
Она напомнила, что, согласно Конституции Украины, власти не могут выдавать украинских граждан другим странам.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание
Дяченко также отметила, что не увидела доказательств вины Вышинского, в связи с этим, по ее мнению, суд продлевал ему арест незаконно.
"РИА Новости Украина работало в Украине легально, было зарегистрировано в министерстве и не было какой-то подпольной террористической организацией. Поэтому в этой ситуации говорить об обмене применительно к гражданину Украины Кириллу Вышинскому, который без суда и следствия находится в СИЗО, тем более без принятия Конституционным судом решения о том, что по статье, которую ему (Вышинскому – ред.) вменяют, мера пресечения в виде ареста не является исключительной, его вполне могут отпустить домой… это значит принять позицию прошлой власти , что Вышинский находится в тюрьме потому что его на кого-то хотят обменять", - отметила Дяченко.
По ее мнению, заявления Зеленского - это не предвыборный пиар.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 13:58
Журналиста на террориста. Киев предложил "равноценный" обмен Выборы на носу, поэтому украинской власти срочно нужны "первые шаги к миру". Владимир Зеленский предложил обменять Кирилла Вышинского на Олега Сенцова. Какая, мол, разница, кто в чем провинился.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
710026
Обсудить 1
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния