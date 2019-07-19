Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T14:29Z
https://ria.ru/20190719/1556695726.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155657/05/1556570571_0:0:2811:1581_1036x0_80_0_0_e69ae15ec37bc3f4d4750a025079ec47.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова пиар-ходом

Вчера, 14:29
412
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова - чистая пиар-кампания, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.
"Для Зеленского это, безусловно, чистая пиар-кампания, потому что Сенцов – фигура раскрученная, это раскрученная фигура номер два после Надежды Савченко, о которой уже успели забыть и объявить ее преступницей", - сказал Безпалько РИА Новости.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 10:29
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
По словам эксперта, если Зеленский символизирует собой изменения внутренней, внешней, финансовой, экономической или гуманитарной политики, "то с его точки зрения логичным было бы не обменивать Сенцова на Вышинского, а отпустить Вышинского в знак доброй воли, чтобы наладить отношения с Российской Федерацией".
В то же время, по его мнению, вероятность обмена все-таки есть. "Когда был вопрос о том, стоит ли отпускать Надежду Савченко, тоже к этому многие относились чрезвычайно скептически, ведь Савченко реально убивала людей. Тем не менее, ее обменяли. Вполне возможно, что Сенцова тоже обменяют", - отметил Безпалько.
По его словам, случай с Вышинским осложняется тем, что он "просто заложник, это человек, которого откровенно взяли в заложники" еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко. "Нет гарантии, что опять не возьмут кого-нибудь в качестве заложника", - добавил эксперт.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 12:04
Москалькова прокомментировала предложение об обмене Вышинского на Сенцова
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийСМИтают инакомыслие
СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие
* Экстремистское движение, запрещенное в России
500021
Обсудить 0
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОлег СенцовВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаПолитика
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лента
новостей
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
00:28Косачев прокомментировал задержание Ираном танкера с россиянами
Лента новостейМолния