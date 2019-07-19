Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова пиар-ходом

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова - чистая пиар-кампания, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее Зеленский заявил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать "первым шагом доброй воли" на пути к улучшению диалога между Украиной и Россией.

"Для Зеленского это, безусловно, чистая пиар-кампания, потому что Сенцов – фигура раскрученная, это раскрученная фигура номер два после Надежды Савченко, о которой уже успели забыть и объявить ее преступницей", - сказал Безпалько РИА Новости.

По словам эксперта, если Зеленский символизирует собой изменения внутренней, внешней, финансовой, экономической или гуманитарной политики, "то с его точки зрения логичным было бы не обменивать Сенцова на Вышинского, а отпустить Вышинского в знак доброй воли, чтобы наладить отношения с Российской Федерацией".

В то же время, по его мнению, вероятность обмена все-таки есть. "Когда был вопрос о том, стоит ли отпускать Надежду Савченко, тоже к этому многие относились чрезвычайно скептически, ведь Савченко реально убивала людей. Тем не менее, ее обменяли. Вполне возможно, что Сенцова тоже обменяют", - отметил Безпалько.

По его словам, случай с Вышинским осложняется тем, что он "просто заложник, это человек, которого откровенно взяли в заложники" еще при экс-президенте Украины Петре Порошенко. "Нет гарантии, что опять не возьмут кого-нибудь в качестве заложника", - добавил эксперт.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.

Сенцов осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.