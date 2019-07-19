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РИА Новости

Привезенных в Москву из смоленского детдома детей выписали из больницы

Вчера, 14:28
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Все дети, привезенные на лечение в Москву из Ново-Никольского детского дома-интерната в Смоленской области, вылечены и выписаны, сообщается на сайте детского омбудсмена Анны Кузнецовой.
В конце мая Кузнецова навестила детей, привезенных в детскую городскую больницу имени Башляевой из Ново-Никольского детского дома-интерната. Детей, нуждающихся в срочной госпитализации, выявили сотрудники аппарата уполномоченного совместно с медиками в ходе мониторинга домов-интернатов, начатого в 2018 году.
"В результате оказания квалифицированного лечения удалось достичь положительной динамики состояния здоровья привезенных детей. Для воспитанников домов-интернатов это не только возможность облегчить и улучшить их состояние, но и дополнительный шанс в перспективе обрести любящую семью. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.
В четверг была выписана последняя девочка из числа воспитанников дома-интерната в Смоленской области, находившихся на лечении в больнице имени Башляевой. По сообщению на сайте, у ребенка было диагностировано тяжелое врожденное заболевание, но после операции состояние стабилизировалось.
"Высококвалифицированная бригада нейрохирургов больницы выполнила уникальную высокотехнологичную операцию, после чего удалось стабилизировать состояние ребенка, что позволило подготовить девочку к выписке", – приводятся слова главного врача медицинского учреждения Исмаила Османова.
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Анна КузнецоваМоскваСмоленская областьОбщество
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