Привезенных в Москву из смоленского детдома детей выписали из больницы

"В результате оказания квалифицированного лечения удалось достичь положительной динамики состояния здоровья привезенных детей. Для воспитанников домов-интернатов это не только возможность облегчить и улучшить их состояние, но и дополнительный шанс в перспективе обрести любящую семью. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.