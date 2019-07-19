Медики рассказали о состоянии девочки, отравившейся наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу после отравления наркотиками на Ибице, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии Балеарских островов. На острове девочка находится на отдыхе вместе со своей семьей. Она нашла таблетку на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.