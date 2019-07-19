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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии девочки, отравившейся наркотиками на Ибице

Вчера, 14:27
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МАДРИД, 19 июл – РИА Новости. Состояние трехлетней девочки, отравившейся наркотиками на Ибице, стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в больнице города Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова).
"Трехлетняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии, сейчас ее состояние стабильно тяжелое, но динамика положительная", - сообщила представитель пресс-службы больницы Son Espases.
Трехлетняя девочка из России была доставлена в больницу после отравления наркотиками на Ибице, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе гражданской гвардии Балеарских островов. На острове девочка находится на отдыхе вместе со своей семьей. Она нашла таблетку на земле, когда гуляла в парке с матерью. После того, как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка.
18 июля, 20:17
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ИбицаРоссияВ мире
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