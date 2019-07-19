Мутко: пострадавшие от паводка в Приангарье получили 1,6 миллиарда рублей

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

БРАТСК (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Мутко доложил президенту России Владимиру Путину, что к настоящему времени до жителей Иркутской области, пострадавших от наводнений, доведено более 1,6 миллиарда рублей.

"В списки пострадавших внесено 38 078 человек. Правительство после вашего указа немедленно приняло соответствующий акт, и мы перевели на счет субъекта Российской Федерации 2,956 миллиарда рублей", - рассказал вице-премьер.

Он также сообщил, что правительство Иркутской области сформировало резервный фонд в размере 1,5 миллиарда рублей на случай непредвиденных обстоятельств.

"На сегодня до граждан доведено 1 638 миллиарда рублей. Единовременную материальную помощь по 10 тысяч рублей получили 37 тысяч 683 гражданина на общую сумму 376 миллиона рублей", - сказал Мутко.

Материальную помощь в размере 50 тысяч за частичную утрату имущества первой необходимости получили почти 4 тысячи человек на общую сумму 197 миллионов рублей, отметил Мутко. Вместе с тем он пояснил, что многие дома еще не удалось обследовать из-за того, что они остаются подтопленными.

Финансовую помощь в связи с полной утратой имущества в размере 100 тысяч рублей получили более 10 тысяч человек, продолжил Мутко. Членам семей 18 из 25 погибших выплачено по 1 миллиону рублей. Родственники остальных не обнаружены, либо они не обращались ни за какой помощью, сказал вице-премьер.