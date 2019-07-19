Регистрация кандидатов с некачественными документами-незаконна, заявил ЦИК

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Призыв регистрировать на выборах всех кандидатов, даже тех, кто сдал документы сомнительного качества, приведет к признанию такой регистрации незаконной и ее отмене, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам призвала Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей. В заявлении комиссии, размещенном на сайте СПЧ в блоге ее председателя Ильи Шаблинского, говорится, что "только такое решение представляется справедливым", и "в конечном счете, именно избирателям принадлежит решающее слово при определении состава Московской городской Думы". Отмечается, что в организацию поступили обращения граждан, в которых указывается, что их подписи в поддержку регистрации конкретных кандидатов были безосновательно признаны "недействительными" или "недостоверными".

"Тут читаю: предлагают регистрировать всех, кто собрал подписи - наверное можно, давайте закон поменяем и нет проблем - это значит тех, кто предлагает зарегистрировать всех, кто подал заявления или документы неизвестно какого качества... Если мы кто-то на это отзовемся - у нас точно будет незаконная регистрация и отмена",- сказал Булаев на заседании Центризбиркома.

Он добавил, что не понимает заявления некоторых кандидатов, которые обвиняют избирательные комиссии и ЦИК в нежелании регистрировать их на выборы.

"Те, кто пишет, они заинтересованы в результатах или, сейчас модное слово, хайпануть (хотят)?"- отметил зампред ЦИКа.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними . Позже Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.