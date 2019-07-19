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РИА Новости

Меркель поддержала женщин-демократов, которых раскритиковал Трамп

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что солидарна с женщинами-демократами, которых президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал в Twitter.
"Да... да", - ответила Меркель на вопрос журналиста о том, солидарна ли она лично с женщинами, которые подверглись критике американского лидера.
"Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.
Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой. На его высказывания практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".
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С критикой в адрес президента США высказались и другие члены Демпартии. Так, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что США являются также страной тех, кого раскритиковал Трамп, а кандидат в президенты США Берни Сандерс назвал Трампа "расистом" и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.
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