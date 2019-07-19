Меркель поддержала женщин-демократов, которых раскритиковал Трамп

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что солидарна с женщинами-демократами, которых президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал в Twitter.

"Да... да", - ответила Меркель на вопрос журналиста о том, солидарна ли она лично с женщинами, которые подверглись критике американского лидера.

"Я решительно дистанцируюсь от этого и чувствую солидарность с женщинами, которые подверглись критике", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.

Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".

После этого члены Демократической партии США обрушились на Трампа с критикой. На его высказывания практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в Twitter, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули - США".