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РИА Новости

Меркель 1,5 часа общалась с журналистами

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу выступила на большой летней пресс-конференции, общение с журналистами продлилось ровно полтора часа.
Мероприятие началось в 10.30 по местному времени (11.30 мск) и завершилось ровно в 12.00. Канцлер успела ответить на десятки вопросов. Журналистов интересовали как сугубо внутриполитические темы, глобальные вопросы, так и личные – самочувствие канцлера.
Семнадцатого июля канцлер отметила свое 65-летие. Последнее время беспокойство вызывает её здоровье – с июня Меркель пережила несколько публичных приступов, в ходе последнего визита в ФРГ высокопоставленного лидера соседнего государства канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
Пресс-конференцию Меркель также провела сидя, однако выглядела канцлер бодро и неоднократно шутила. Вопреки актуальности темы здоровья канцлера для прессы, журналисты поинтересовались здоровьем Меркель далеко не сразу, а когда соответствующие вопросы были заданы, канцлер ответила, что понимает интерес к своему здоровью как главы правительства, но добавила, что это ее личное дело, заверив, что в состоянии управлять страной.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр и канцлер Германии Ангела Меркель после оглашения итога выборов нового лидера партии ХДС
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А ты поди-ка послужи. Ангела Меркель отправила свою преемницу в армию Бундесверу после фон дер Ляйен хуже уже не будет, а другого шанса проучить Крамп-Карренбауэр может и не представиться. Ведь возглавив армию, та, не исключено, уже проиграла свою самую главную политическую битву.
"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - заявила Меркель.
При этом прямой вопрос о том, как у канцлера обстоят дела, прозвучал лишь в середине пресс-конференции. "Хорошо, очень интересный вопрос", - сказала Меркель под смех журналистов.
Значительная часть пресс-конференции была отведена вопросам политики правительства Меркель в защите окружающей среды и борьбы с изменением климата, экономической политике, будущему большой коалиции блока ХДС/ХСС и социал-демократов, отношению Меркель к идеям и фигурам двух других видных женщин-политиков Германии – новых глав еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Последний вопрос был посвящен отношению Меркель к вызвавшим скандал заявлениям президента США Дональда Трампа в адрес женщин-демократок. Канцлер дистанцировалась от слов Трампа и заявила, что солидарна с американскими женщинами-политиками. После этого Меркель встала и покинула зал пресс-конференции.
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