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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл оценил "гламурные потуги" телевидения и кинематографа

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном в патриаршей и синодальной резиденции в Москве. 29 апреля 2019
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем национального собрания Южной Кореи Мун Хи Саном в патриаршей и синодальной резиденции в Москве. 29 апреля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Предстоятель Русской православной церкви во время своего визита в Сергиев Посад объяснил, чем гламур отличается от святости и открыл мемориальный комплекс, посвященный "Всем пострадавшим за Христа в годы репрессий".
"У святителя Иоанна Златоуста находим слова "со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость". В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово – гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур — это внешняя привлекательность при внутренней пустоте. И если внимательно посмотреть многие современные фильмы или развлекательные телепрограммы, то все эти жанры можно точно оценить как гламур, попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном ничтожном, с точки зрения нравственности, содержании", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к паломникам в Троице-Сергиевой лавре.
По его словам, "все обрамляется в очень дорогое обличие и стоит огромных денег", но "гламурные потуги" ничего не дают "сознанию и душам людей" и не создают "подлинное великолепие". При этом Церковь, отметил ее предстоятель, не порицает желание достойно выглядеть, хорошо одеваться и иметь хорошие манеры, но при условии, что стремление сделать красивой свою внешнюю жизнь "сочетается с активной работой над внутренним содержанием".
"Только тогда и будет великолепие", - подчеркнул патриарх Московский и всея Руси.
Мемориальный комплекс, освященный патриархом неподалеку от лавры, представляет собой каменный крест с терновым венцом, неугасающую лампаду, соловецкий камень, а также памятники расстрелянному священнику Павлу Флоренскому, последнему наместнику Троице-Сергиевой лавры до ее закрытия в 1921 году преподобномученику Крониду и преподобномученице Елисавете Феодоровне, основательнице обители сестер милосердия в Сергиевом Посаде.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
12 июля, 13:43
Патриарх Кирилл уверен, что Православную церковь никто не может "проломить"
201020114
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
Популярные комментарии
Интересно, дорогие машины, яхты и резиденции этого жреца, это святость или гламур?)
19 июля, 14:24
Sikosi Nakosi
430102
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