Патриарх Кирилл оценил "гламурные потуги" телевидения и кинематографа

"У святителя Иоанна Златоуста находим слова "со святостью связано великолепие, потому что великолепие это и есть святость". В современном жаргоне для чисто внешнего великолепия есть иное слово – гламур. За ним не может быть ни святости, ни какого бы то ни было духовного содержания. Гламур — это внешняя привлекательность при внутренней пустоте. И если внимательно посмотреть многие современные фильмы или развлекательные телепрограммы, то все эти жанры можно точно оценить как гламур, попытку придать внешнюю привлекательность при очень бедном ничтожном, с точки зрения нравственности, содержании", - сказал патриарх Кирилл, обращаясь к паломникам в Троице-Сергиевой лавре.