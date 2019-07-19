Космическая лаборатория КНР "Тяньгун-2" пока не вошла в атмосферу Земли

ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Программа пилотируемых космических полетов КНР (CMSE) сообщила, что китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу была успешно выведена с орбиты, однако пока не вошла в атмосферу Земли.

Ранее китайские СМИ сообщили, что космическая лаборатория выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли, небольшая часть обломков упала в безопасной зоне в Тихом океане.

"Вечером 18 июля по пекинскому времени орбитальная обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" завершила работу, был произведен первый контролируемый суборбитальный переход, станция вернется в атмосферу Земли вечером 19 июля по пекинскому времени. Небольшая часть обломков, не сгоревших в атмосфере, упадет в определенной заранее безопасной зоне в южной части Тихого океана", - говорится в сообщении CMSE.

Отмечается, что в пятницу в 17.30 по пекинскому времени (12.30 мск) лаборатория находилась на орбите 190 километров в перигее и 370 километров в апогее, состояние объекта нормальное, движение стабильное.

Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр - 3,35 метра, вес - 8,6 тонны.