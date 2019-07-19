Казань выиграла право проведения чемпионата WorldSkills

Мусульмане перед намазом в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани. 15 июня 2018

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявка Казани на WorldSkills-2019 победила, потому что РФ предложила содержательные изменения чемпионата, заявил генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" Роберт Уразов на пресс-конференции, посвященной финальному этапу подготовки к 45-му чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019.

"Очень важно, что в самом начале, почему наша заявка во многом и прошла, мы предложили миру содержательные изменения, а не только исключительно проведение чемпионата", - сказал Уразов.

Как добавила заместитель генерального директора по организации чемпионатов по стандартам WS федерального и международного уровня Союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" Карина Саликова, в рамках чемпионата в Казани планируется проведение соревнований по компетенциям Future skills, включающим компетенции, связанные с системой "умный город", а также соревнования среди юниоров.

Как отметила заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" - официальный делегат от РФ в WorldSkills Internationa Екатерина Лошкарева, в рамках чемпионата состоится встреча министров, ответственных за подготовку кадров, который пройдет 23-24 августа.

Она уточнила, что министры и заместители министров из 30 стран подтвердили, что посетят чемпионат.