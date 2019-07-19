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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Москалькова: верующие чаще всего не согласны с электронной идентификацией

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жалоб россиян по вопросам законодательства в сфере религиозных отношений, направленных уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, выросло в прошлом году почти в три раза в сравнении с 2017 годом, следует из поступившего в Совет Федерации доклада омбудсмена о деятельности в 2018 году.
"Отмечается, что в сравнении с 2017 годом зафиксировано увеличение числа жалоб по вопросам законодательства в сфере религиозных правоотношений – почти в 3 раза", - говорится в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству.
Как отмечается в заключении, уполномоченный по правам человека связывает это с расширением использования информационных технологий в социальной сфере.
"Практически во всех обращениях указанной тематики граждане выражали несогласие с введением электронной идентификации личности", - отмечает комитет.
Как следует из заключения, в числе "системных" Москалькова назвала такие проблемы, как активная цифровизация различных сфер жизнедеятельности человека, общества и государства и связанные с ней достижения и риски; экологическая безопасность, в частности, борьба с незаконными свалками мусора; системные проблемы в уголовно-процессуальной сфере; проблема "неэффективности современной нормативной и организационной модели стадии возбуждения уголовного дела"; проблема насилия в отношении женщин.
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"Они заслуживают всестороннего обсуждения, в том числе с использованием различных парламентских форм: парламентские слушания, круглые столы, обсуждения на экспертных советах", - считают в комитете СФ по конституционному законодательству.
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Религия и мировоззрениерелигия
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