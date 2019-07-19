Москалькова: верующие чаще всего не согласны с электронной идентификацией

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Число жалоб россиян по вопросам законодательства в сфере религиозных отношений, направленных уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, выросло в прошлом году почти в три раза в сравнении с 2017 годом, следует из поступившего в Совет Федерации доклада омбудсмена о деятельности в 2018 году.

"Отмечается, что в сравнении с 2017 годом зафиксировано увеличение числа жалоб по вопросам законодательства в сфере религиозных правоотношений – почти в 3 раза", - говорится в заключении комитета Совфеда по конституционному законодательству.

Как отмечается в заключении, уполномоченный по правам человека связывает это с расширением использования информационных технологий в социальной сфере.

"Практически во всех обращениях указанной тематики граждане выражали несогласие с введением электронной идентификации личности", - отмечает комитет.

Как следует из заключения, в числе "системных" Москалькова назвала такие проблемы, как активная цифровизация различных сфер жизнедеятельности человека, общества и государства и связанные с ней достижения и риски; экологическая безопасность, в частности, борьба с незаконными свалками мусора; системные проблемы в уголовно-процессуальной сфере; проблема "неэффективности современной нормативной и организационной модели стадии возбуждения уголовного дела"; проблема насилия в отношении женщин.