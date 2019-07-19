В пресс-службе главы Чувашии опровергли данные о госпитализации Игнатьева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев проходит диспансеризацию во время отпуска, информация о его госпитализации – неверна, заявил РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Олег Сидоров.

Портал Mash в пятницу разместил информацию о том, что главу Чувашии Михаила Игнатьева госпитализировали в Петербурге после форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце: якобы его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию кардиологического отделения Мариинской больницы с подозрением на инфаркт.

"Это неправда. Я опровергаю эту информацию", - заявил агентству Сидоров.

По его словам, он вчера встречался с главой региона, и тот был вполне здоров.

"Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье. Это тут же вызвало какой-то нездоровый интерес. Я с ним вчера буквально расстался. Все хорошо, все здорово", - подчеркнул пресс-секретарь Игнатьева.

Он отказался сообщить, где именно сейчас находится глава Чувашии.