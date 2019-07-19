Гражданин ОАЭ получил два месяца тюрьмы за оскорбления жены по WhatsApp

ДУБАЙ, 19 июл - РИА Новости. Гражданин ОАЭ приговорён к двум месяцам тюремного заключения за оскорбительные сообщения в адрес жены, отправленные по WhatsApp, пишет газета Гражданин ОАЭ приговорён к двум месяцам тюремного заключения за оскорбительные сообщения в адрес жены, отправленные по WhatsApp, пишет газета Khaleej Times

Мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде Абу-Даби. По словам его супруги, она подала в суд на мужа после того, как он проигнорировал ее просьбы прекратить оскорблять ее по WhatsApp.

По решению суда первой инстанции мужчину осудили за оскорбление жены и нарушение закона о преступлениях в интернете. Следующее заседание по делу назначено на 15 сентября.