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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Сретенской семинарии заявили, что не подписывали обращений к властям

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСретенский ставропигиальный мужской монастырь
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Сретенский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Студенты и выпускники Сретенской духовной семинарии не знают авторов петиций и обращений к руководству страны и патриарху Кириллу о "сохранении самобытности" учебного заведения, говорится в сообщении на официальном портале Сретенского монастыря.
Ранее на этой неделе Священный Синод Русской православной церкви принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия. Решения Синода вызвали оживленную дискуссию в православном сегменте Рунета, некоторые ее участники выражали опасения, что успешная Сретенская семинария в результате реформы будет ликвидирована.
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"За прошедшую неделю в сети появился целый ряд обращений и открытых писем на имя Святейшего Патриарха Кирилла и даже в адрес руководства страны. Мы не знаем, кто составлял и писал эти открытые письма и петиции. Для нас абсолютно неприемлема практика открытых писем, тем более — обращение к светским властям в целях давления на Священноначалие. Позицию, которую мы — студенты, выпускники и преподаватели семинарии — хотели донести до комиссии, мы изложили в своем письме и несколько дней назад передали его архиепископу Амвросию (ректору Московской духовной академии - ред.)", - говорится в сообщении.
Его авторы просят всех неравнодушных к судьбе духовного учебного заведения "сохранять мир и любовь" и верят, что в Русской церкви будет принято "то решение, которое принесет ей благо".
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Религия и мировоззрениерелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Московская духовная академияМоскваОбщество
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