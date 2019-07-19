В Сретенской семинарии заявили, что не подписывали обращений к властям

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Студенты и выпускники Сретенской духовной семинарии не знают авторов петиций и обращений к руководству страны и патриарху Кириллу о "сохранении самобытности" учебного заведения, говорится в сообщении на официальном портале Сретенского монастыря.

Ранее на этой неделе Священный Синод Русской православной церкви принял решение об оптимизации и координации научно-педагогической деятельности двух ведущих духовных школ: Московской духовной академии и Сретенской духовной семинарии, располагающейся в Москве. Для этого была создана церковная комиссия. Решения Синода вызвали оживленную дискуссию в православном сегменте Рунета, некоторые ее участники выражали опасения, что успешная Сретенская семинария в результате реформы будет ликвидирована.

"За прошедшую неделю в сети появился целый ряд обращений и открытых писем на имя Святейшего Патриарха Кирилла и даже в адрес руководства страны. Мы не знаем, кто составлял и писал эти открытые письма и петиции. Для нас абсолютно неприемлема практика открытых писем, тем более — обращение к светским властям в целях давления на Священноначалие. Позицию, которую мы — студенты, выпускники и преподаватели семинарии — хотели донести до комиссии, мы изложили в своем письме и несколько дней назад передали его архиепископу Амвросию (ректору Московской духовной академии - ред.)", - говорится в сообщении