Санкции осложняют отправку в хадж мусульман Крыма, заявили в муфтияте

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Санкции, распространяющиеся на Крым, затрудняют отправку в хадж паломников из республики, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

В пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь – Казань, посвященный началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию, где Исмаилов рассказал о подготовке мусульман Крыма к паломничеству по святым местам.

"Каких-либо политических препятствий нам не чинилось, но из-за санкций, которые распространяются на Крым в частности, мы не можем полноценно реализовывать свои права, как и другие проживающие в Крыму, на переезд. Например, напрямую чартерный рейс в Саудовскую Аравию мы отсюда организовать не можем, поднять борт невозможно. Получается, наши паломники совершают на одну пересадку больше. А это, естественно, дополнительные сложности", - сказал Исмаилов.

"Кроме этого, из-за подобных ограничений, с которыми сталкиваемся все мы, паломники вынуждены оформлять визы для выезда за рубеж уже за пределами Крыма. То есть или в Краснодаре, или в Ростове-на-Дону и так далее. Подобные сложности, конечно же, присутствуют", - добавил он.

Заместитель муфтия отметил, что все эти препятствия удается преодолевать благодаря содействию властей и терпению мусульман. "Паломничество должно быть вне политики. Мы об этом уже говорили неоднократно. Саудовская Аравия, когда предоставляет квоту, выдает визы, никаких препятствий здесь нет. С саудитской стороны понимание есть. Единственное – существуют вот такие логистические сложности, которые мы решаем. Но хотелось бы, чтобы их не было, и на политическом уровне все было решено, потому что здесь попрание прав человека на свободное передвижение", - отметил Исмаилов.