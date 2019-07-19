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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Санкции осложняют отправку в хадж мусульман Крыма, заявили в муфтияте

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Санкции, распространяющиеся на Крым, затрудняют отправку в хадж паломников из республики, сообщил заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.
В пятницу в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошел видеомост Москва – Симферополь – Казань, посвященный началу хаджа последователей ислама в Саудовскую Аравию, где Исмаилов рассказал о подготовке мусульман Крыма к паломничеству по святым местам.
"Каких-либо политических препятствий нам не чинилось, но из-за санкций, которые распространяются на Крым в частности, мы не можем полноценно реализовывать свои права, как и другие проживающие в Крыму, на переезд. Например, напрямую чартерный рейс в Саудовскую Аравию мы отсюда организовать не можем, поднять борт невозможно. Получается, наши паломники совершают на одну пересадку больше. А это, естественно, дополнительные сложности", - сказал Исмаилов.
"Кроме этого, из-за подобных ограничений, с которыми сталкиваемся все мы, паломники вынуждены оформлять визы для выезда за рубеж уже за пределами Крыма. То есть или в Краснодаре, или в Ростове-на-Дону и так далее. Подобные сложности, конечно же, присутствуют", - добавил он.
Мекка. Архивное фото
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Заместитель муфтия отметил, что все эти препятствия удается преодолевать благодаря содействию властей и терпению мусульман. "Паломничество должно быть вне политики. Мы об этом уже говорили неоднократно. Саудовская Аравия, когда предоставляет квоту, выдает визы, никаких препятствий здесь нет. С саудитской стороны понимание есть. Единственное – существуют вот такие логистические сложности, которые мы решаем. Но хотелось бы, чтобы их не было, и на политическом уровне все было решено, потому что здесь попрание прав человека на свободное передвижение", - отметил Исмаилов.
По его данным, первая группа паломников вылетает из Крыма 22 июля. Всего Духовное управление мусульман республики планирует отправить в хадж порядка 800 человек, самый пожилой из которых старше 80 лет.
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Религия и мировоззрениерелигия
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