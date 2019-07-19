В ТАСС сменится главный редактор

Петров работает в ТАССе свыше 20 лет, много лет освещал деятельность президента, в составе кремлевского пула сопровождал главу государства в различных поездках по стране и миру. Владеет английским и испанским языками.

Как сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией, Филимонов займет позицию советника гендиректора ТАСС Сергея Михайлова. Сам Филимонов, отвечая на вопрос о кадровых перестановках в агентстве и его возможном переходе в другое СМИ, заявил, что о будущих местах работы пока не говорит.