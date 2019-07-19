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РИА Новости

В ТАСС сменится главный редактор

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМихаил Петров
Михаил Петров
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Михаил Петров. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В ТАСС со 2 августа сменится главный редактор, им станет Михаил Петров, сообщается на сайте агентства.
"Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Михаил Петров со 2 августа становится главным редактором агентства" - говорится в сообщении.
Сейчас эту должность занимает Максим Филимонов.
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Петров работает в ТАССе свыше 20 лет, много лет освещал деятельность президента, в составе кремлевского пула сопровождал главу государства в различных поездках по стране и миру. Владеет английским и испанским языками.
Как сообщили РИА Новости источники, знакомые с ситуацией, Филимонов займет позицию советника гендиректора ТАСС Сергея Михайлова. Сам Филимонов, отвечая на вопрос о кадровых перестановках в агентстве и его возможном переходе в другое СМИ, заявил, что о будущих местах работы пока не говорит.
"Пока я остаюсь в ТАССе, до августа я работаю в своей нынешней должности, потом у меня будут всякие изменения", - сказал Филимонов.
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ИТАР-ТАССМоскваОбщество
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