Омбудсмен призвал опубликовать список погибших в Иркутской области

ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Списки погибших и пропавших без вести в результате крупномасштабного наводнения в Иркутской области необходимо обязательно опубликовать, их отсутствие порождает слухи о большем количестве жертв, считает уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко.

Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

Как отмечается на сайте омбудсмена, жители пострадавших районов области пожаловались ему на то, что до сих пор не опубликованы поимённые списки погибших и пропавших без вести.