Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T13:40Z
https://ria.ru/20190719/1556692833.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155630/03/1556300323_0:200:3133:1962_1036x0_80_0_0_23fc9f80dc288883171c75d40b3e9c9a.jpg
РИА Новости

Омбудсмен призвал опубликовать список погибших в Иркутской области

Вчера, 13:40
315
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Списки погибших и пропавших без вести в результате крупномасштабного наводнения в Иркутской области необходимо обязательно опубликовать, их отсутствие порождает слухи о большем количестве жертв, считает уполномоченный по правам человека в Приангарье Виктор Игнатенко.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Вчера, 12:52
Путин выслушал жалобы жителей Иркутской области, пострадавших при паводке
Как отмечается на сайте омбудсмена, жители пострадавших районов области пожаловались ему на то, что до сих пор не опубликованы поимённые списки погибших и пропавших без вести.
"Информационный вакуум в этом вопросе ни к чему. Он порождает слухи. Граждане вправе знать конкретную информацию по этому вопросу или, по крайней мере, официальный источник этой информации", - сказал Игнатенко.
111000
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сергиев Посад, Московская область
РПЦ: подмосковная скорая не испытывала затруднений из-за визита патриарха
РИА
Новости
Бурейская ГЭС проводит холостые сбросы воды из-за ожидаемых дождей
Эдинбург
Судно с российским экипажем застряло в Шотландии из-за проблем с зарплатой
Посольство РФ в Иране проинформировано о задержании танкера с россиянами
Лента
новостей
Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-13 на стартовой площадке космодрома Байконур
"Союз МС-13" стартует с Байконура к МКС
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Путин выслушал жалобы жителей Иркутской области, пострадавших при паводке
При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрелок из Крайстчерча попросил перенести судебный процесс в другой город
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
В ДНР с начала года из-за обстрелов ВСУ произошло около 80 пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Врио курского губернатора стал первым кандидатом на пост главы региона
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Путин в сентябре приедет в Приангарье проверить организацию учебы детей
Паломники, прибывающие на хадж в Мекку, совершают намаз в Медине
Санкции осложняют отправку в хадж мусульман Крыма, заявили в муфтияте
Девушка с флагом Молдавии
Центризбирком Молдавии выбрал нового председателя
Вид города Минска
Большинство россиян считают отношения Минска и Москвы хорошими
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:48Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
02:48Число жертв взрыва на заводе в Китае достигло десяти человек
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержания танкера
Лента новостейМолния