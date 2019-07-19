РПЦ: подмосковная скорая не испытывала затруднений из-за визита патриарха

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Машины скорой помощи не испытывали никаких затруднений в передвижении в связи с мероприятиями с участием патриарха Кирилла в подмосковном Сергиевом Посаде 18 июля, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

"В связи с информацией о якобы имевших место сложностях для выезда машин СМП в Сергиевом Посаде сообщаем, что проверили, уточнили. Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи 18 июля во время проведения мероприятия с участием святейшего патриарха Кирилла не соответствует действительности", - сказал Волков.

По его словам, это подтверждается как записью с камер видеонаблюдения, так и информацией, предоставленной главврачом московской областной станции скорой медицинской помощи. "Также на видеозаписи, предоставленной ГИБДД, видно, как непосредственно во время мероприятия одна из машин выезжает из подстанции", - добавил священник.

Пресс-секретарь патриарха призвал журналистов "не забывать о необходимости проверки и уточнения информации".

В Telegram-канале патриаршей пресс-службы также приводится фото документа - обращения руководства Московской областной станции скорой помощи на имя главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева. В нем говорится, что в четверг днем на пересечении Вифанской и Пионерской улиц проходило открытие памятника священнику Павлу Флоренскому с участием патриарха, и медики не испытывали "никаких затруднений с проездом автомобилей на протяжении всего мероприятия".