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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: подмосковная скорая не испытывала затруднений из-за визита патриарха

Вчера, 13:39
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CC0 / snow-dog / Сергиев Посад, Московская область
Сергиев Посад, Московская область
CC0 / snow-dog /
Сергиев Посад, Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Машины скорой помощи не испытывали никаких затруднений в передвижении в связи с мероприятиями с участием патриарха Кирилла в подмосковном Сергиевом Посаде 18 июля, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.
"В связи с информацией о якобы имевших место сложностях для выезда машин СМП в Сергиевом Посаде сообщаем, что проверили, уточнили. Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи 18 июля во время проведения мероприятия с участием святейшего патриарха Кирилла не соответствует действительности", - сказал Волков.
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По его словам, это подтверждается как записью с камер видеонаблюдения, так и информацией, предоставленной главврачом московской областной станции скорой медицинской помощи. "Также на видеозаписи, предоставленной ГИБДД, видно, как непосредственно во время мероприятия одна из машин выезжает из подстанции", - добавил священник.
Пресс-секретарь патриарха призвал журналистов "не забывать о необходимости проверки и уточнения информации".
В Telegram-канале патриаршей пресс-службы также приводится фото документа - обращения руководства Московской областной станции скорой помощи на имя главы Сергиево-Посадского района Михаила Токарева. В нем говорится, что в четверг днем на пересечении Вифанской и Пионерской улиц проходило открытие памятника священнику Павлу Флоренскому с участием патриарха, и медики не испытывали "никаких затруднений с проездом автомобилей на протяжении всего мероприятия".
"Не зафиксировано ни одной задержки как выезда, так и доезда до места вызова бригад при обслуживании вызовов, что подтверждается данными спутниковой системы ГЛОНАСС и системы "АРМС 103", - говорится в письме.
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Религия и мировоззрениеАлександр Волков (священник)ГИБДД МВД РФРусская православная церковьСергиев ПосадОбщество
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