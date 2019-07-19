В Молдавии приняли решение о закрытии магазинов duty free в Приднестровье

КИШИНЕВ, 19 июл — РИА Новости. Депутаты Молдавии на заседании в пятницу приняли решение о закрытии магазинов беспошлинной торговли (duty free) на территории Приднестровья, сообщила пресс-служба парламента республики.

"На временно неконтролируемой конституционными органами Республики Молдова территории будет прекращена деятельность магазинов duty-free. Парламент на пленарном заседании утвердил сразу в двух чтениях поправки в Таможенный кодекс", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.

В сопроводительной записке в законопроекту говорилось о том, что Таможенные службы столкнулись со сложностями в вопросе контроля объема товаров, которые попадали в магазины duty-free для беспошлинной торговли. По словам одного из авторов законопроекта депутата Сергея Литвиненко, около 75% товаров в магазины duty-free поступали незаконно.

Поправки в Таможенный кодекс вступят в силу после публикации в Официальном мониторе — официальном государственном издании, в котором сообщается обо всех новшествах и изменениях в законодательстве республики.