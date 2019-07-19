В Анапе закрыли незаконный прокат прогулочных судов

Отдыхающий катается на гидроцикле в Черном море в Анапе

СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Незаконный прокат маломерных прогулочных судов для катания туристов закрыт в Анапе, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Отмечается, что Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного законодательства в селе Витязево в Анапе. Так, был проверен прокат прогулочных судов индивидуального предпринимателя.

Выяснилось, что бизнесмен катал туристов по акватории Черного моря, не имея на это разрешения, у него не было договора водопользования.

Прокуратура обратилась в Анапский городской суд с исковым заявлением о запрете указанному лицу заниматься предпринимательской деятельностью до устранения выявленных нарушений.