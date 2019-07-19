Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.

"Мы все видели неоднократно, что правые партии, популистские партии получали поддержку России. Это вызывает обеспокоенность у нас, но я продолжу работать над улучшением отношений с Россией", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.

Об этом Меркель заявила, отвечая на вопрос о скандале с якобы финансированием итальянской популистской партии "Лига" Маттео Сальвини. "Я, конечно, слышала об этом, но считаю, что прояснить эту ситуацию должны итальянские власти, возможно, парламент или другие", - заявила канцлер.

История, касающаяся якобы имевшего место финансирования "Лиги", возникла в феврале после публикации популярного еженедельника L'Espresso. Издание утверждало, что представители "Лиги" вели секретные переговоры в Москве, чтобы обеспечить крупное финансирование для партии в преддверии европейских выборов. Российская финансовая помощь должна была поступить "Лиге" якобы благодаря заключению сделки между нефтяными компаниями двух стран на поставки 3 миллионов тонн дизельного топлива. Журнал утверждал, что переговоры по этой сделке проходили в октябре прошлого года в Москве в обстановке глубокой секретности между доверенным лицом Сальвини, главой ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлукой Савоини и "видными представителями" российского истеблишмента. Сальвини неоднократно заявлял, что "Лига" не получала никакого финансирования из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле видели сообщения о "российском финансировании" "Лиги", но из якобы подтверждающей это записи ничего не следует.

Ранее ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении прошедших в мае выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку. В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В 2016 году Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС. В Москве назвали этот документ деградацией представления о демократии в европейском обществе и парламентаризма.