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РИА Новости

Врио курского губернатора стал первым кандидатом на пост главы региона

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 19 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала первого кандидата в губернаторы, которым стал врио главы региона Роман Старовойт, сообщил в пятницу РИА Новости представитель облизбиркома.
На выборы губернатора региона заявились пять человек: врио главы региона Роман Старовойт от "Единой России", кандидат от партии "Зеленые" Татьяна Черникова, представитель ЛДПР Владимир Федоров, представитель КПРФ Владимир Фирсов и представитель "Справедливой России" Николай Карцев. Старовойт первым из заявивших о выдвижении кандидатов подал в избирком документы на регистрацию.
"На заседании избирательной комиссии Курской области 19 июля 2019 года принято решение зарегистрировать кандидата на должность губернатора Курской области Романа Владимировича Старовойта, выдвинутого курским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия", - говорится в сообщении представителя избиркома.
По его словам, документы, представленные Старовойтом для выдвижения и регистрации, соответствуют требованиям избирательного законодательства.
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"Все 224 представленные подписи депутатов и глав муниципальных образований признаны по результатам проверки действительными и зачтены в поддержку кандидата на должность губернатора Курской области Романа Владимировича Старовойта", - говорится в сообщении.
Как отмечает избирком, Старовойт стал первым зарегистрированным кандидатом. Документы для регистрации избирательная комиссия принимает до 18.00 мск 24 июля. Окончательный список кандидатов станет известен не позднее 2 августа.
Выборы губернатора Курской области назначены на единый день голосования 8 сентября. В регионе насчитывается свыше 920 тысяч избирателей. Для голосования 8 сентября будет открыт 1131 избирательный участок, включая 20 временных (в больницах и на железнодорожном вокзале Курска).
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Роман СтаровойтКурская областьПолитика
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