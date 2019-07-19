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РИА Новости

Путин собрал совещание в Братске для контроля за поручениями по Приангарью

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу собрал в Братске совещание, в ходе которого планирует выслушать, как исполняются его поручения в связи с наводнением в Иркутской области.
"Предмет нашего сегодняшнего совещания понятен... Я хотел бы послушать, что сделано, и потом поговорим, что предстоит еще сделать", - сказал Путин.
Так, согласно указу президента, необходимо было решить, в частности, вопросы о выделении средств жителям пострадавших от паводка регионов на строительство или приобретение нового жилья, скорейшем восстановлении дорог и мостов, социальных выплат жителям.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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