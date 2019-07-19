Путин собрал совещание в Братске для контроля за поручениями по Приангарью

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019

БРАТСК, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу собрал в Братске совещание, в ходе которого планирует выслушать, как исполняются его поручения в связи с наводнением в Иркутской области.

"Предмет нашего сегодняшнего совещания понятен... Я хотел бы послушать, что сделано, и потом поговорим, что предстоит еще сделать", - сказал Путин.

Так, согласно указу президента, необходимо было решить, в частности, вопросы о выделении средств жителям пострадавших от паводка регионов на строительство или приобретение нового жилья, скорейшем восстановлении дорог и мостов, социальных выплат жителям.