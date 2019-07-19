В Гибралтаре суд продлил задержание иранского танкера Grace 1 на 30 дней

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание иранского супертанкера Grace 1 еще на 30 дней, сообщает издание Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание иранского супертанкера Grace 1 еще на 30 дней, сообщает издание Gibraltar Chronicle

Как сообщает издание, эту информацию подтвердил генеральный прокурор Гибралтара Майкл Льямас. По его словам, приказ о задержании был продлен до 15 августа на слушании в присутствии председателя Верховного суда.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. Полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.