В Петербурге нашли виновного в ЧП с "Метеором", въехавшим в набережную

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушения в действиях капитана теплохода "Метеор-186", который въехал в Дворцовую набережную в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.

Судно ООО "Нева Тревел Компани" врезалось в Дворцовую набережную 15 июля после экскурсии, повредив при этом носовую часть. Вследствие небольшой скорости движения пассажиры не пострадали и были благополучно высажены на причал.

"В ходе проверки установлено, что в действиях капитана выявлены нарушения правил плавания по внутренним водным путям РФ и правил ведения судовой роли на судах внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении надзорного ведомства.