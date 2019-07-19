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РИА Новости

В Петербурге нашли виновного в ЧП с "Метеором", въехавшим в набережную

Вчера, 13:13
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Транспортная прокуратура выявила нарушения в действиях капитана теплохода "Метеор-186", который въехал в Дворцовую набережную в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры.
Судно ООО "Нева Тревел Компани" врезалось в Дворцовую набережную 15 июля после экскурсии, повредив при этом носовую часть. Вследствие небольшой скорости движения пассажиры не пострадали и были благополучно высажены на причал.
"В ходе проверки установлено, что в действиях капитана выявлены нарушения правил плавания по внутренним водным путям РФ и правил ведения судовой роли на судах внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В отношении нарушителя возбуждены административные дела, генеральному директору ООО "Нева Тревел Компани" внесено представление.
7 июня, 19:28
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