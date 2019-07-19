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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

Вчера, 13:12
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление суда оставить без изменения", — сказал судья. Таким образом, Чиквин останется в СИЗО до 10 августа.
Как было установлено в суде, Чиквин является специалистом УФНС. На уточняющий вопрос РИА Новости он пояснил, что работал "в территориальной налоговой инспекции" без уточнения региона и округа.
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Судебное следствие по жалобе на арест Чиквина, во время которого стороны подробно выражают свою позицию, а суд изучает документы, проходило в закрытом от публики режиме по просьбе обвиняемого и защитников, ссылающихся на приобщенные данные о здоровье "его и его родственников".
Во время прений адвокаты сообщили, что правоохранители прибыли на место жительства Чиквина в шесть утра, "подняли с постели, сразу надели наручники, нанесли два удара по голове, после чего он не мог отдавать отчёт происходящему", затем отвезли его на допрос в военную прокуратуру. Чиквин из всех обвиняемых по делу знаком только с сотрудником спецподразделения "Альфа" ФСБ Романом Оболенским, который был для налоговика сказочным героем, заявила защита.
"Оболенский был героем для Чиквина — офицер, служит, рассказывает истории об операциях... Он был для Чиквина — сказочный герой... И когда он попросил предоставить свою машину, Дмитрий согласился, он был не посвящён в суть операции, это все было как правда, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность", — сказала Светлана Медведева, отметив, что вся его роль заключалась в том, что "он привёз и увёз".
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Другой адвокат Чиквина Дмитрий Пигальков просил суд освободить подзащитного под залог в 3 миллиона рублей.
Потерпевшим по делу о разбое является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".
По этому громкому делу пять сотрудников ФСБ находятся в СИЗО, еще двое - под домашним арестом. Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Ещё двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.
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Московский окружной военный судФСБ РФМоскваРоссияПроисшествия
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