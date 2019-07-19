Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление суда оставить без изменения", — сказал судья. Таким образом, Чиквин останется в СИЗО до 10 августа.

Как было установлено в суде, Чиквин является специалистом УФНС. На уточняющий вопрос РИА Новости он пояснил, что работал "в территориальной налоговой инспекции" без уточнения региона и округа.

Судебное следствие по жалобе на арест Чиквина, во время которого стороны подробно выражают свою позицию, а суд изучает документы, проходило в закрытом от публики режиме по просьбе обвиняемого и защитников, ссылающихся на приобщенные данные о здоровье "его и его родственников".

Во время прений адвокаты сообщили, что правоохранители прибыли на место жительства Чиквина в шесть утра, "подняли с постели, сразу надели наручники, нанесли два удара по голове, после чего он не мог отдавать отчёт происходящему", затем отвезли его на допрос в военную прокуратуру. Чиквин из всех обвиняемых по делу знаком только с сотрудником спецподразделения "Альфа" ФСБ Романом Оболенским, который был для налоговика сказочным героем, заявила защита.

"Оболенский был героем для Чиквина — офицер, служит, рассказывает истории об операциях... Он был для Чиквина — сказочный герой... И когда он попросил предоставить свою машину, Дмитрий согласился, он был не посвящён в суть операции, это все было как правда, он думал, что присутствует при обычной ситуации, когда силовики пресекают преступную деятельность", — сказала Светлана Медведева, отметив, что вся его роль заключалась в том, что "он привёз и увёз".

Другой адвокат Чиквина Дмитрий Пигальков просил суд освободить подзащитного под залог в 3 миллиона рублей.

Потерпевшим по делу о разбое является некий Юмаранов Александр Сергеевич, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги у него и были отобраны силовиками в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".