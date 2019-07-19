Больницу в Белгороде проверят после видео о размещении пациента в коридоре

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит видео, на котором 83-летний ветеран труда лежит с инсультом в коридоре больницы в Белгороде, хотя в палате есть свободные койки, сообщила РИА Новости представитель региональной прокуратуры Ольга Моисейкина.

Ранее в телеграм-каналах появилось видео из больничного коридора, где на кушетке лежит престарелый человек. Рядом стоит тумбочка с продуктами. Автор видео рассказывает, что это ее 83-летний дедушка, ветеран труда, он поступил в больницу №1 Белгорода почти сутки назад с инсультом. При этом женщина входит в одну из палат и показывает, что там несколько свободных, аккуратно заправленных коек. Палата свободна, утверждает автор видео.