Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T13:09Z
https://ria.ru/20190719/1556691035.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155304/47/1553044719_0:240:3058:1960_1036x0_80_0_0_5401093c59f53918a67cbfb8c3158fe6.jpg
РИА Новости

Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"

Вчера, 13:08
463
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба". Архивное фото
ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским партнерам первую часть претензий, связанных с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам член правления Orlen Збигнев Лещиньский.
"Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти", - сказал Лещиньский.
"Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти", - добавил он.
По словам члена правления Orlen, определение полного объема требований может занять более десяти недель. "Нам предстоит точное изучение вопроса. Это может занять более десяти недель", - сказал он.
В свою очередь член правления Orlen Веслав Протасевич уточнил, что для определения полного объема претензий, связанных с переработкой загрязненной нефти, предстоит еще изучить оборудование принадлежащих компании НПЗ, чтобы определить, не повредилось ли оно.
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за ЧП будет "Транснефть".
Генеральный директор ПАО Газпром нефть Александр Дюков на сессии В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании? в рамках ПМЭФ-2019
6 июня, 17:47
Глава "Газпром нефти" рассказал, сколько топлива загрязнилось в "Дружбе"
100204
Обсудить 0
Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьПольшаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Заседание Конституционного суда в Киеве
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
РИА
Новости
В Петербурге нашли виновного в ЧП с "Метеором", въехавшим в набережную
Павильон компании Huawei
В Huawei рассказали о разработке собственной операционной системы
В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
Здание администрации президента Украины
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
Украинцы на контрольно-пропускном пункте Шегини-Медыка на границе с Польшей
Гастарбайтер с Украины рассказала о бесцеремонном обращении поляков
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
Понятия "независимый кандидат" нет в законодательстве, заявил замглавы ЦИК
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
В СПЧ не нашли нарушений при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму
Полнолуние
Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
В Ингушетии два министра подали прошения об отставке, сообщил источник
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Космос
Американский эксперт назвал главных врагов человека в космосе
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния