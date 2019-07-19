Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"

ВАРШАВА, 19 июл – РИА Новости. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским партнерам первую часть претензий, связанных с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

"Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти", - сказал Лещиньский.

"Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти", - добавил он.

По словам члена правления Orlen, определение полного объема требований может занять более десяти недель. "Нам предстоит точное изучение вопроса. Это может занять более десяти недель", - сказал он.

В свою очередь член правления Orlen Веслав Протасевич уточнил, что для определения полного объема претензий, связанных с переработкой загрязненной нефти, предстоит еще изучить оборудование принадлежащих компании НПЗ, чтобы определить, не повредилось ли оно.