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РИА Новости

В Москве посетитель адвокатской конторы украл 300 тысяч рублей

Вчера, 13:05
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Москве неизвестный ограбил коллегию адвокатов "Домбровицкий и партнеры", унеся из сейфа организации 300 тысяч рублей – до этого он дал отсканировать свой паспорт на входе в здание и выпил кофе, сообщил РИА Новости управляющий партнер коллегии Анатолий Фурсов.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что неизвестные открытым путём похитили деньги в коллегии адвокатов на улице Академика Королева.
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"По скрытым камерам видеонаблюдения нам удалось выяснить, что 17 июля в 17 часов наш бухгалтер, женщина в возрасте, вышла из своего кабинета на обед, оставив ключи от сейфа на рабочем столе и закрыв дверь в кабинет на магнитный замок. В 17 часов 11 минут дверь взломали, преступник быстро сориентировался, открыл сейф ключами и забрал 300 тысяч рублей", - рассказал Фурсов.
По его словам, сотрудница не сразу поняла, что в кабинете побывал преступник
"Бухгалтер пришла с обеда, следов взлома не было, но не было и ключей. Весь следующий день она искала ключи, но позже пришлось вызвать специалистов, которые сейф взломали. Тогда же выяснилось, что денег там не было. Мы посмотрели камеры, после чего вызвали полицию", - отметил юрист.
Фурсов рассказал, что преступник вел себя очень неосторожно и оставил все возможные следы, по которым его можно найти.
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"Камеры у нас стоят везде. По ним мы увидели, как преступник вошел в здание, попил кофе, поговорил с бариста и по своему паспорту выписал разовый пропуск. Внутри он работал без перчаток и с открытом лицом… Кроме того, создалось впечатление, что он действовал по наводке, так как сразу пошел на 8 этаж, возможно, даже зная расписание бухгалтера, который уходит на обед в одно и то же время. У нас в офисе каждый день бывает много людей, поэтому это вполне вероятно. Сейчас в офисе работает полиция", - заключил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка полиции РИА Новости сообщили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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