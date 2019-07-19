Роскомнадзор заставил Facebook удалить изображение со свастикой на гербе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение со свастикой на российском гербе, сообщается на сайте ведомства.
"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России", — говорится в сообщении.
18 июля, 14:29Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
В Роскомнадзоре также отметили, что теперь исключат ссылку на иллюстрацию из реестра запрещенной информации.
Запретить доступ к картинке потребовала Генпрокуратура. Сообщалось, что на иллюстрации изображены свастика на фоне государственного герба и "нецензурная интерпретация" названия страны.
На днях по требованию Роскомнадзора Twitter удалил сообщение с "нецензурным оскорблением российского народа", а Instagram — изображение, оскорбляющее государственный флаг.