Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T13:07Z
https://ria.ru/20190719/1556690799.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154949/81/1549498195_285:0:3266:1677_1036x0_80_0_0_bab240d9d46ad513e44ce276d1353286.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор заставил Facebook удалить изображение со свастикой на гербе

Вчера, 13:04
7965
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение со свастикой на российском гербе, сообщается на сайте ведомства.
"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России", — говорится в сообщении.
Логотип социальной сети Twitter
18 июля, 14:29
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
В Роскомнадзоре также отметили, что теперь исключат ссылку на иллюстрацию из реестра запрещенной информации.
Запретить доступ к картинке потребовала Генпрокуратура. Сообщалось, что на иллюстрации изображены свастика на фоне государственного герба и "нецензурная интерпретация" названия страны.
На днях по требованию Роскомнадзора Twitter удалил сообщение с "нецензурным оскорблением российского народа", а Instagram — изображение, оскорбляющее государственный флаг.
149601183
Обсудить 0
РоскомнадзорРоссияFacebook, Inc.Общество
Рекомендуем
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
РИА
Новости
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Украинская пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Лента
новостей
На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками, сообщили СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния