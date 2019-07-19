Роскомнадзор заставил Facebook удалить изображение со свастикой на гербе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение со свастикой на российском гербе, сообщается на Соцсеть Facebook по требованию Роскомнадзора удалила изображение со свастикой на российском гербе, сообщается на сайте ведомства.

"После уведомления ведомства администрацией Facebook ограничен доступ к иллюстрации, оскорбляющей государственные символы России", — говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре также отметили, что теперь исключат ссылку на иллюстрацию из реестра запрещенной информации.

Запретить доступ к картинке потребовала Генпрокуратура. Сообщалось, что на иллюстрации изображены свастика на фоне государственного герба и "нецензурная интерпретация" названия страны.