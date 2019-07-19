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РИА Новости

В СПЧ не нашли нарушений при регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму

Вчера, 13:03
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Процедуры выдвижения кандидатов в депутаты Мосгордумы полностью соответствуют российскому законодательству, а заявление Шаблинского не только противоречит официальным нормативно-правовым актам, но и нарушает правила работы Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), установленные главой государства, заявил РИА Новости член СПЧ Игорь Борисов.
Ранее на официальном сайте организации было опубликовано обращение председателя комиссии по избирательным правам Ильи Шаблинского с просьбой к Мосгоризбиркому зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы, сдавших необходимое количество подписей.
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"Совет работает в строгих рамках действующего законодательства, соответствующих нормативно-правовых актов. Недопустимы, естественно, и размещенные в этом документе призывы действовать в обход установленных норм и правил", – подчеркнул Борисов.
По словам правозащитника, в понедельник члены совета обсуждали 11 заявлений о проблемах кандидатов с прохождением регистрации на выборы, однако каких-либо нарушений действующего законодательства по этим вопросам выявлено не было.

"Нарушение права не может порождать новое право. Это нормы юристов. Я считаю, что данный документ нелегитимен и должен быть уничтожен с момента его обнародования", – сказал Борисов.

Он также отметил, что некоторые СМИ, воспользовавшись опубликованным материалом, от имени совета распространяют заявления о несправедливости процедуры организации выборов.
"Справедливость у нас сегодня определяется четкими мерами закона, который прошел все процедуры и работает в рамках действующей Конституции. Все должно работать по закону, а СМИ у нас должны быть свободны и объективно информировать население о действительных, а не фейковых событиях", – резюмировал член СПЧ.
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МоскваСовет по правам человека при Президенте РФМосковская городская думаИгорь БорисовПолитика
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