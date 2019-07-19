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РИА Новости

В Грузии освободили украинку, обвиняемую в попытке продажи десяти детей

Вчера, 13:01
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ТБИЛИСИ, 19 июл – РИА Новости. Тбилисский городской суд освободил гражданку Украины Юлию Сусляк, обвиняемую в попытке продажи 10 детей, дело передано на рассмотрение украинской стороне, заявил адвокат Зураб Тодуа.
Ранее в апреле МВД Грузии сообщило о задержании 37-летней гражданки Украины, которую обвиняют в торговле несовершеннолетними. По данным ведомства, женщина с десятью детьми прибыла в Тбилиси 9 апреля из Москвы и планировала отправится в Абхазию. МВД начало расследование после того, как женщина привела детей в госпиталь города Зугдиди с симптомами интоксикации. Подозрение правоохранителей вызвало несоответствие в документах - четверо детей якобы родились в один год. По данным следствия, женщина агрессивно относилась к детям и содержала их в плохих условиях. Возбуждено дело по статье "траффикинг, торговля несовершеннолетними, с вывозом потерпевших за границу". Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. МВД также утверждало, что женщина перевезла из Украины в Россию 11 детей, а после прибыла в Грузию с десятью детьми, вскоре ведомство приступило к изучению судьбы одиннадцатого ребенка.
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"Моя подзащитная освобождена. Накануне мне звонили и просили, чтобы мы купили билеты в Киев, но мы этого не сделали. Завтра состоится пресс-конференция, и Юлия все расскажет. Ничего придумать больше не могли, поэтому дело перенаправили Украине", - заявил адвокат журналистам.
Сусляк, в свою очередь, не признает вину.
"Мое дело, это полная фабрикация. Я даже знаю имена тех, кто это сделал, и если они не угомонятся, я их назову",- заявила она журналистам.
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ТбилисиГрузияУкраинаВ мире
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