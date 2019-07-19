В Грузии освободили украинку, обвиняемую в попытке продажи десяти детей

Ранее в апреле МВД Грузии сообщило о задержании 37-летней гражданки Украины, которую обвиняют в торговле несовершеннолетними. По данным ведомства, женщина с десятью детьми прибыла в Тбилиси 9 апреля из Москвы и планировала отправится в Абхазию. МВД начало расследование после того, как женщина привела детей в госпиталь города Зугдиди с симптомами интоксикации. Подозрение правоохранителей вызвало несоответствие в документах - четверо детей якобы родились в один год. По данным следствия, женщина агрессивно относилась к детям и содержала их в плохих условиях. Возбуждено дело по статье "траффикинг, торговля несовершеннолетними, с вывозом потерпевших за границу". Обвиняемой грозит от 14 до 17 лет лишения свободы. МВД также утверждало, что женщина перевезла из Украины в Россию 11 детей, а после прибыла в Грузию с десятью детьми, вскоре ведомство приступило к изучению судьбы одиннадцатого ребенка.