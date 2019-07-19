В Якутии выпал первый снег

ЯКУТСК, 19 июл – РИА Новости. Снег выпал в горах недалеко от села Томтор Оймяконского улуса Якутии, днем воздух прогрелся до плюс 9 градусов тепла, сообщила РИА Новости заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в Оймяконском районе порывы ветра местами достигают 9-14 метров в секунду, температура воздуха плюс 4 - плюс 9 градусов.

Жители села Томтор Борогонского второго наслега, известного как Полюс Холода, раньше всех в Якутии ощутили осеннее похолодание и рассказали о выпавшем первом снеге.

"Ночью в горах выпал обильный снег. Снежные осадки в июле это для нас обычное явление, в былые времена такое могло произойти и в июне месяце. В настоящее время туристов мало. Говорят, есть японцы, прибывшие в улус дикарями. Сейчас в селе идет проливной дождь. …Сейчас снега много на перевалах, Альчанском и так далее", - рассказала замглавы сельской администрации.

По словам Винокуровой, в июле-августе на Полюс Холода обещал прибыть со своими друзьями спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин. "Недавно он писал мне, что этот вопрос обсуждал со своими коллегами-марафонцами из разных стран. И они выразили большой интерес к экстремальному марафону на Полюсе Холода", - отметила собеседница РИА Новости.