Меркель заявила, что не жалеет об уходе с поста председателя ХДС

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).

"Нет, я не сожалею об этом", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.

Касаясь снижения рейтинга консервативной партии, о котором свидетельствуют результаты опросов, канцлер отметила, что, по ее мнению, если партия "спокойно продолжит работать дальше", то ей удастся улучшить свои позиции.