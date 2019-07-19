Меркель заявила, что не жалеет об уходе с поста председателя ХДС

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).
"Нет, я не сожалею об этом", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.
Касаясь снижения рейтинга консервативной партии, о котором свидетельствуют результаты опросов, канцлер отметила, что, по ее мнению, если партия "спокойно продолжит работать дальше", то ей удастся улучшить свои позиции.
В 2018 году Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС. Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. Большинство немцев считают, что Крамп-Карренбауэр на пост канцлера не подходит.