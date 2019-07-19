Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T12:58Z
https://ria.ru/20190719/1556690149.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155651/59/1556515947_0:31:3071:1758_1036x0_80_0_0_f4ba7df81f18b7180ca9d4c4ea4fa4cc.jpg
РИА Новости

Меркель заявила, что не жалеет об уходе с поста председателя ХДС

Вчера, 12:58
367
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель . Архивное фото
БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сожалеет об уходе с поста председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).
"Нет, я не сожалею об этом", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в ходе пресс-конференции в Берлине, трансляцию которой вели немецкие СМИ.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
17 июля, 09:46
Меркель 65 лет: может ли "вечная канцлер" из-за болезни оставить свой пост?
Касаясь снижения рейтинга консервативной партии, о котором свидетельствуют результаты опросов, канцлер отметила, что, по ее мнению, если партия "спокойно продолжит работать дальше", то ей удастся улучшить свои позиции.
В 2018 году Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту главы ХДС. Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС, она также не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году. Большинство немцев считают, что Крамп-Карренбауэр на пост канцлера не подходит.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Вчера, 12:14
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
001011
Обсудить 0
ХДС/ХССАнгела МеркельГерманияВ мире
Рекомендуем
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
РИА
Новости
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрелок из Крайстчерча попросил перенести судебный процесс в другой город
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за "любое движение навстречу друг другу" между США и Ираном
ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
Лента
новостей
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК увидела в "Северном потоке — 2" опасность зависимости от России
Палестинцы из Народного фронта освобождения Палестины во время акции протеста. 10 августа 2015
Фронт освобождения Палестины выступил за укрепление отношений с Россией
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Меркель поддержала женщин-демократов, которых раскритиковал Трамп
Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
Эдинбург
Судно с российским экипажем застряло в Шотландии из-за проблем с зарплатой
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"
Жители Донецка возле дома после обстрела. 28 июня 2019
В ДНР с начала года из-за обстрелов ВСУ произошло около 80 пожаров
Заседание Конституционного суда в Киеве
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
Эффекта от санкций США против сотрудников ФСБ не будет, считает эксперт
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
В ОБСЕ пообещали приложить все усилия для освобождения Вышинского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния