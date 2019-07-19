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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

Победили, вернулись и снова победили

Вчера, 14:05
774
Истории.doc
Победили, вернулись и снова победили
Вчера, 14:05
Миллионы людей не вернулись с войны, и в этом скорбном списке хватало спортсменов. Однако были и те, кто после войны к боевым наградам прибавил олимпийские медали. Фронтовики и спортсмены. Истинные герои. Ведущий подкаста "Бей.Беги!" Денис Косинов вспоминает истории людей, приблизивших "одну на всех" Победу, и ставших победителями в мирной жизни
01:10 Анатолий Парфенов. Пулеметчик и борец
07:00 Виктор Чукарин. Узник №10 941 и гимнаст №1
12:50 Вадим Синявский. Военкор и футбольный комментатор
21:15 Николай Королев. Партизан и боксер
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