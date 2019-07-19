Победили, вернулись и снова победили

01:10 Анатолий Парфенов. Пулеметчик и борец
07:00 Виктор Чукарин. Узник №10 941 и гимнаст №1
12:50 Вадим Синявский. Военкор и футбольный комментатор
21:15 Николай Королев. Партизан и боксер
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Эпизод подготовил Денис Косинов
Монтаж Андрея Темнова
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