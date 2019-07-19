Путин выслушал жалобы жителей Иркутской области, пострадавших при паводке

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Жители города Тулун, пострадавшие при паводке в Иркутской области, на встрече обратились к президенту Владимиру Путину, рассказав о множестве проблем.

В частности, люди жаловались Путину на неразбериху с перечислением средств, на неточность информации о пострадавших домах, интересовались тем, как будет решаться проблема с возмещением утраченной собственности. По их словам, они до конца не верили, что наводнение будет настолько сильным.

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями. Глава государства поблагодарил собравшихся за то, что они обратили внимание на ряд спорных моментов, и обещал это исправить. С рядом обращений он обещал поработать в индивидуальном порядке. В частности, решить вопрос одной из пострадавших, которая хотела бы получить жилье в Новосибирске - там, где учится ее дочь, а также построить часовню в память о погибших.

Отдельное внимание Путин уделил вопросу гуманитарной помощи. Люди жаловались, что сейчас ее хранить попросту негде, а когда будут построены новые дома, помощь понадобится уже совсем другого рода.

"Строил для детей новый дом.. Все уплыло.. 35 лет жизни. Что мне делать дальше?"

Путин остановил кортеж, чтобы ответить на самые острые вопросы пострадавших от наводнения. pic.twitter.com/WPLbmDwLj2 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.

Волонтеры также рассказали главе государства, как сами организовали свою работу. "Хотел бы внести предложение организовать волонтерство при ЧС в регионах, чтобы волонтеры были максимально мобильны и приходили в первые часы на помощь. У нас получилось так, что в первые часы не хватило сил", - обратился один из молодых людей к Путину.

Президент согласился, что это можно сделать. "Это можно использовать, но оперативная реакция должна, прежде всего, идти от государственных органов, это их работа, они должны выполнять свой долг. А волонтерство - это добровольная работа", - отметил Путин. Глава государства пообещал обсудить предложение с главой МЧС Евгением Зиничевым.