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РИА Новости
Культура

Умер актер Август Милованов, сыгравший в сериале "Государственная граница"

Вчера, 12:51
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© Фото : Нацыянальны акадэмiчны тэатр імя Янкi КупалыАртист Август Милованов
Артист Август Милованов
© Фото : Нацыянальны акадэмiчны тэатр імя Янкi Купалы
МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы, где долгое время работал актер.

"Девятнадцатого июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", — говорится в сообщении.

В театре отметили, что прощание состоится на главной сцене, а о времени гражданской панихиды и месте погребения пообещали сообщить позже.
Август (Августин) Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах в Волгограде и Витебске, затем стал одним из ведущих артистов Национального академического театра имени Янки Купалы. В 1989 году ему присвоили звание народного артиста Белоруссии.
В 2012 году Милованов ушел со сцены из-за проблем со здоровьем и микроинсульта.
Артист известен по роли художника Кондратия Степановича в детской картине "Бронзовая птица" и главы ОГПУ Вячеслава Менжинского в телесериале "Государственная граница". Кроме того, снимался в художественных фильмах "Вся королевская рать", "Зимородок", "Люди на болоте", "Записки юного врача", сериалах "Каменская-2", "Террористка Иванова" и других картинах.
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КультураБелоруссия
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