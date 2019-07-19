Умер актер Август Милованов, сыгравший в сериале "Государственная граница"

МИНСК, 19 июл — РИА Новости. Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на Народный артист Белоруссии Август Милованов скончался на 83-м году жизни, сообщается на сайте минского Национального академического театра имени Янки Купалы, где долгое время работал актер.

"Девятнадцатого июля ушел из жизни наш коллега, друг, вдохновитель, преподаватель и невероятной силы артист Август Лазаревич Милованов", — говорится в сообщении.

В театре отметили, что прощание состоится на главной сцене, а о времени гражданской панихиды и месте погребения пообещали сообщить позже.

Август (Августин) Милованов родился в 1937 году в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах в Волгограде и Витебске, затем стал одним из ведущих артистов Национального академического театра имени Янки Купалы. В 1989 году ему присвоили звание народного артиста Белоруссии.

В 2012 году Милованов ушел со сцены из-за проблем со здоровьем и микроинсульта.