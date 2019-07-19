В Европу с начала года прибыли свыше 34 тысяч беженцев

ЖЕНЕВА, 19 июл - РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 34 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю с начала 2019 года, сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.
По данным МОМ на 17 июля, с января нынешнего года в Европу прибыло 34226 человек. Это более чем на 34% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в Средиземном море погибли 683 человека.
Наибольшее количество беженцев прибыло в Испанию (свыше 12 тысяч человек) и Грецию (16292 человека). В Италию прибыли 3186 человек, что почти в шесть раз меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (17838 человек).