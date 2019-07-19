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РИА Новости

Священник изгнал "духов тьмы" из палаты представителей США

Вчера, 12:47
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Капеллан палаты представителей США, иезуитский священник Патрик Конрой, прочел перед законодателями "изгоняющую всех духов тьмы" молитву после того, как в палате прошло обсуждение резолюции, осуждающей президента за расизм. Об этом сообщает газета Washington Post.
"Во имя Твое святое я сейчас изгоняю всех духов тьмы из этой палаты, духов не от Тебя", — сказал священник. Кроме того, он помолился, чтобы "изгнать духов" разочарования, раздора и грусти.
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Позже Конрой рассказал, что идея этой молитвы возникла у него, когда он смотрел, как законодатели спорят из-за петиции, осуждающей Дональда Трампа за расизм. По его словам, "это была сложная и напряженная неделя, во время которой более темные духи, по-видимому, влияли на людей в палате представителей".
На прошлой неделе Трамп раскритиковал в твиттере женщин-демократов из конгресса. По его словам, они приехали в США из стран с "самыми коррумпированными и неспособными" правительствами, а теперь указывают "самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".
Этот твит вызвал бурю возмущения. Хотя Трамп не назвал никого конкретно, на его слова практически сразу отреагировали отстаивающие права мигрантов члены конгресса, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб и Ильхан Омар. Все они заявили в твиттере, что "страна, откуда они приехали, и страна, которой они присягнули, — США".
В результате 17 июля палата представителей приняла резолюцию, осуждающую высказывания Трампа. За проголосовали 240 парламентариев, против — 187, причем среди голосовавших за были несколько республиканцев.
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Популярные комментарии
Админ! Пжлста, сделайте в оценках смайлик ОБОРЖАТЬСЯ)))
19 июля, 12:52
Руслан Мурадов
682000
Каких духов тьмы он изгнал? Негров что-ли?
19 июля, 13:13
rreasoul
192000
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