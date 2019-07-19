СМИ: бывший премьер Пакистана проведет в следственном изоляторе 13 дней

По информации газеты, бывший премьер попросил суд, чтобы его заключили под стражу на 90 дней. Однако судья заявил, что, в соответствии с законодательством страны, человека нельзя задержать на 90 дней единовременно. Суд в итоге суд постановил, что бывший премьер-министр будет заключен под стражу на 13 дней.