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РИА Новости

СМИ: бывший премьер Пакистана проведет в следственном изоляторе 13 дней

Вчера, 12:46
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Бывшего премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси отправили в следственный изолятор на 13 дней, он должен предстать перед судом 1 августа, сообщили пакистанские СМИ.
Ранее сообщалось со ссылкой на телеканал Geo TV, что Национальное бюро контроля (NAB) Пакистана в четверг арестовало Аббаси в рамках расследования дела об импорте природного газа. Сообщалось, что против него выдвинуты обвинения в нарушениях при проведении тендера на сумму в несколько миллиардов долларов. По данным следствия, тендер на реализацию проекта, связанного с поставками из-за рубежа сжиженного природного газа, выиграла компания, одним из акционеров которой является сам Аббаси.
Издание Express Tribune отмечает, что, в соответствии с решением суда, Аббаси проведет в следственном изоляторе 13 дней. Слушания по его делу пройдут 1 августа.
По информации других СМИ, Национальное бюро контроля Пакистана изначально попросило заключить Аббаси под стражу на 14 дней.
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"Они добиваются заключения под стражей, дайте им заключение… Я полностью сотрудничал с NAB, но меня все же задержали… Я знаю, почему они просят о заключении под стражу", – приводит газета Dawn слова Аббаси, которые он произнес во время судебного разбирательства.
По информации газеты, бывший премьер попросил суд, чтобы его заключили под стражу на 90 дней. Однако судья заявил, что, в соответствии с законодательством страны, человека нельзя задержать на 90 дней единовременно. Суд в итоге суд постановил, что бывший премьер-министр будет заключен под стражу на 13 дней.
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