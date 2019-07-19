В Петербурге пройдет пятый фестиваль VK Fest

Посетители фестиваля науки и технологий Geek Picnic 2019 "Жить вечно/Immortality" в зоне РИА Новости на Воробьевых горах в Москве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. В предстоящие выходныев парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдет пятый фестиваль VK Fest, организованный социальной сетью "ВКонтакте". В программе – концерты популярных артистов, встречи с известными блогерами, спикерами и стендап-комиками, тематические зоны и интерактивные площадки. В зоне "Технологии" гости фестиваля смогут посмотреть проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности.

Фестиваль будет проходить на четырех музыкальных сценах. На Синей в субботу выступят Ольга Бузова и группа "Little Big", а в воскресенье – Диана Арбенина и "Ночные снайперы", Елена Темникова и Элджей. На Белой сцене в воскресенье в числе участников музыкальной программы ожидается певица Монеточка. Всего на фестивале выступят более 50 артистов.

На площадке "Лекторий" на субботу анонсирована лекция режиссера и кинопродюсера Александра Роднянского "Канны, "Кинотавр", "Оскар", "Золотой Глобус" — где там мы?", днем позже журналист и писатель Леонид Парфенов расскажет о будущем российского телевидения. Также гости фестиваля смогут послушать лекции Тины Канделаки, Александра Цыпкина, Алены Ахмадуллиной и других известных лидеров мнений.

В зоне "Блогеры" в субботу состоится встреча и автограф-сессия с Приятным Эльдаром, критиком и автором обзоров на YouTube. В воскресенье гости VK Fest услышат популярного видеоблогера Maryana Ro, которая выступит со своим новым музыкальным альбомом.

Google Play. На площадке "Технологии" гости юбилейного VK Fest сразятся с искусственным интеллектом, освоят навыки управления роботами и квадрокоптерами. В VR-зоне РИА Новости с помощью очков виртуальной реальности желающие смогут посмотреть на мир глазами человека с расстройством аутистического спектра и увидеть кортеж Юрия Гагарина, вернувшегося в Москву после полета в космос. Также гости фестиваля протестируют проект дополненной реальности (AR) "Путешествие к центру черной дыры". Презентация VR-проектов РИА Новости пройдет на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Все VR и AR-истории РИА Новости доступны в бесплатном приложении РИА.Lab в AppStore

В зоне "Развлечения" в черном кубе гостей будет ждать целая киностудия от КОТ и ТОК: за несколько минут они смогут стать супергероями и получить на память видео собой в главной роли. На сцене возле куба посетителей встретят псы-терапевты, которые покажут, как можно безвозмездно помогать и любить за печеньку.

Согласно материалам в сообществе VK Fest, стоимость билетов варьируется от 750 рублей (детский билет на один день) до 5,5 тыс. (на все мероприятия на два дня). Подробную информацию о фестивале вы можете найти в группе VK

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