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РИА Новости

В результате ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево пострадали пять человек

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В пресс-службе московского аэропорта Шереметьево уточнили, что медицинская помощь после ЧП с самолетом понадобилась пяти людям, а не восьми, госпитализированы двое.
Ранее сообщалось о восьми пострадавших, но эта цифра возникла из-за путаницы: на самом деле помощь потребовалась пяти людям, которых до врачей сопроводили трое. Последних на каком-то этапе, возможно, тоже включили в число тех, кто получил травмы.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
Вчера, 11:08
Стало известно о травмах пострадавших при ЧП в Шереметьево
"Восемь человек вместе с сопровождающими обратились за медицинской помощью. ... [Из них] пятеро пострадавших обратились в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей [и другими жалобами]. Двое госпитализированы", - следует из уточнения пресс-службы.
Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было. В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа.
По данным Следственного комитета, задымление произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования самолета.
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МоскваШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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