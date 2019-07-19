В результате ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево пострадали пять человек

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В пресс-службе московского аэропорта Шереметьево уточнили, что медицинская помощь после ЧП с самолетом понадобилась пяти людям, а не восьми, госпитализированы двое.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших, но эта цифра возникла из-за путаницы: на самом деле помощь потребовалась пяти людям, которых до врачей сопроводили трое. Последних на каком-то этапе, возможно, тоже включили в число тех, кто получил травмы.

"Восемь человек вместе с сопровождающими обратились за медицинской помощью. ... [Из них] пятеро пострадавших обратились в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей [и другими жалобами]. Двое госпитализированы", - следует из уточнения пресс-службы.

Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было. В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа.