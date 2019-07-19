В Ингушетии два министра подали прошения об отставке, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Сразу два ингушских министра - образования и финансов – подали заявления об отставке, сообщил РИА Новости источник в администрации руководителя Ингушетии.

"В пятницу заявления об увольнении по собственному желанию написали министр образования и науки Юсуп Костоев и глава республиканского министерства финансов Бекхан Оздоев", - сказал собеседник агентства. По его данным, Костоев уже успел попрощаться с коллективом министерства.

"Указы об освобождении министров от должностей пока не подписаны", - добавил представитель администрации.

Костоев возглавлял минобразования региона с декабря 2016 года, а Оздоев был назначен на должность министра финансов в феврале 2017 года.

Ранее сообщалось, что в середине июля от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.