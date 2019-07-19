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РИА Новости

В Ингушетии два министра подали прошения об отставке, сообщил источник

Вчера, 12:39
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НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Сразу два ингушских министра - образования и финансов – подали заявления об отставке, сообщил РИА Новости источник в администрации руководителя Ингушетии.
"В пятницу заявления об увольнении по собственному желанию написали министр образования и науки Юсуп Костоев и глава республиканского министерства финансов Бекхан Оздоев", - сказал собеседник агентства. По его данным, Костоев уже успел попрощаться с коллективом министерства.
"Указы об освобождении министров от должностей пока не подписаны", - добавил представитель администрации.
Костоев возглавлял минобразования региона с декабря 2016 года, а Оздоев был назначен на должность министра финансов в феврале 2017 года.
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Ранее сообщалось, что в середине июля от должности первого заместителя председателя правительства Ингушетии был освобожден Багаудин Оздоев, также написавший заявление об уходе по собственному желанию.
В конце июня президент России Владимир Путин принял отставку Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.
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