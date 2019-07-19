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РИА Новости

Эффекта от санкций США против сотрудников ФСБ не будет, считает эксперт

Вчера, 12:36
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Вероятность того, что власти США примут новый закон о санкциях в отношении "сотрудников службы безопасности РФ" из-за задержания украинских моряков, велика, но эффекта от этого закона ни для экономики России, ни конкретно для находящихся под санкциями россиян не будет, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США в пятницу внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение санкций против "24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников" из-за задержания в Керченском проливе украинских моряков, которые нарушили российскую границу.
"Перспективы у этого законопроекта хорошие. Скорее всего, его примут", - заявил эксперт РИА Новости, отметив, что законопроект демонстрирует то, что Америка поддерживает Украину, и США решительно выступают против воссоединения Крыма с РФ и задержания украинских моряков.
"Это такой тост за все хорошее против всего плохого", - считает эксперт. По оценке политолога, эффекта такое решение не возымеет.
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"Никаких последствий ни для российской экономики, ни даже для тех сотрудников ФСБ, против которых предпринимаются эти санкции, разумеется, это иметь не будет. Известны уже прецеденты, когда сотрудники российских спецслужб, находившись под санкциями, тем не менее благополучно приезжали в США, вели там переговоры с высокопоставленными представителями, когда это было нужно для самих США", - пояснил он.
Что касается возможного ответа Москвы, то эксперт считает вероятным введение ответных мер против конкретных сотрудников американских спецслужб, которых объявят невъездными в РФ.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
После инцидента США на уровне решений минфина ввели санкции в отношении ряда сотрудников Пограничной службы ФСБ России. Теперь американские конгрессмены хотят закрепить это на уровне закона. Для этого законопроект должен быть принят как палатой представителей, так и сенатом США, а затем одобрен президентом страны. Полный текст документа в базе данных конгресса пока не опубликован.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков. Россия предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли не будут уничтожены.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом.
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