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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Центризбирком Молдавии выбрал нового председателя

Вчера, 12:34
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© AFP 2019Девушка с флагом Молдавии
Девушка с флагом Молдавии
© AFP 2019
Девушка с флагом Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Члены Центризбиркома Молдавии на заседании в пятницу выбрали руководителем ЦИК их коллегу Дорина Чимила, трансляция заседания велась онлайн на странице комиссии.
Парламент Молдавии на заседании от 5 июля голосами большинства депутатов утвердил отставку трех членов Центральной избирательной комиссии. Ранее о своем решении уйти в отставку сообщила глава ЦИК Алина Руссу, ее заместитель Родика Чуботару и член комиссии Юрий Чокан. Новыми членами Центризбиркома стали советник президента Молдавии по юридическим вопросам Максим Лебединский, адвокат Павел Думитру и юрист Дорин Чимил.
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Согласно законодательству, руководство ЦИК выбирается членами комиссии тайным голосованием.
"Центральная избирательная комиссия постановила: назначается Дорин Чимил на должность председателя Центральной избирательной комиссии, назначается Владимир Шарбан на пост вице-председателя ЦИК, назначается Максим Лебединский на пост секретаря ЦИК", - озвучил на заседании итоги голосования член ЦИК Шарбан.
Он отметил, что все кандидаты на руководящие посты ЦИК набрали необходимое количество голосов и были утверждены в новых должностях. Решение вступает в силу в момент оглашения.
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