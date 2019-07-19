Центризбирком Молдавии выбрал нового председателя

КИШИНЕВ, 19 июл - РИА Новости. Члены Центризбиркома Молдавии на заседании в пятницу выбрали руководителем ЦИК их коллегу Дорина Чимила, трансляция заседания велась онлайн на странице комиссии.

Парламент Молдавии на заседании от 5 июля голосами большинства депутатов утвердил отставку трех членов Центральной избирательной комиссии. Ранее о своем решении уйти в отставку сообщила глава ЦИК Алина Руссу, ее заместитель Родика Чуботару и член комиссии Юрий Чокан. Новыми членами Центризбиркома стали советник президента Молдавии по юридическим вопросам Максим Лебединский, адвокат Павел Думитру и юрист Дорин Чимил.

Согласно законодательству, руководство ЦИК выбирается членами комиссии тайным голосованием.

"Центральная избирательная комиссия постановила: назначается Дорин Чимил на должность председателя Центральной избирательной комиссии, назначается Владимир Шарбан на пост вице-председателя ЦИК, назначается Максим Лебединский на пост секретаря ЦИК", - озвучил на заседании итоги голосования член ЦИК Шарбан.