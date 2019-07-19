В Тюменской области задержали курьера с восемью килограммами наркотиков

"Следствие предполагает, что мужчина выполнял роль межрегионального курьера, в обязанности которого входило оборудование тайников с наркотическими средствами на территории различных субъектов Российской Федерации. В мае 2019 года злоумышленник прибыл в один из городов Московской области, где в лесополосе по указанным куратором координатам обнаружил тайник с большой партией наркотиков, которые он доставил в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для дальнейшего сбыта", - рассказала официальный представитель МВД России.