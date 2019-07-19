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РИА Новости

В Тюменской области задержали курьера с восемью килограммами наркотиков

Вчера, 12:31
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более восьми килограммов наркотиков изъяли полицейские у подозреваемого мужчины в Тюменской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Следствие предполагает, что мужчина выполнял роль межрегионального курьера, в обязанности которого входило оборудование тайников с наркотическими средствами на территории различных субъектов Российской Федерации. В мае 2019 года злоумышленник прибыл в один из городов Московской области, где в лесополосе по указанным куратором координатам обнаружил тайник с большой партией наркотиков, которые он доставил в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для дальнейшего сбыта", - рассказала официальный представитель МВД России.
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При проведении личного досмотра и обыска у подозреваемого дома полицейские нашли более 3,4 килограмма синтетического наркотика и более 400 граммов психотропного вещества. Еще более четырех килограммов запрещенных веществ полицейские нашли в тайниках на территории Тюменской области.
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МВД РоссииТюменская областьРоссияПроисшествия
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