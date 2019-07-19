Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

"Обязательно буду восстанавливать поверхность. Мы сейчас с командой фестиваля "Стенограффия" смотрим, какой был урон поверхности, потому что туда нанесли асфальт поверх плитки, что не совсем технологически правильно для площади, решаем, нужно ли это как-то удалять или очищать в первую очередь. Потом будем восстанавливать мне подложку, и дальше я, естественно, прилечу в Екатеринбург и буду заново восстанавливать текст", - рассказал он.