Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Покрас Лампас завершил свою работу в виде гигантского креста 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. В пятницу на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Эта работа приостановлена, инцидент объяснили "рассогласованностью действий мэрии". Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.
"Обязательно буду восстанавливать поверхность. Мы сейчас с командой фестиваля "Стенограффия" смотрим, какой был урон поверхности, потому что туда нанесли асфальт поверх плитки, что не совсем технологически правильно для площади, решаем, нужно ли это как-то удалять или очищать в первую очередь. Потом будем восстанавливать мне подложку, и дальше я, естественно, прилечу в Екатеринбург и буду заново восстанавливать текст", - рассказал он.
Покрас Лампас – это один из самых заметных и востребованных молодых художников современности. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве — "каллиграфутуризма". Выставки его работ проводились во многих странах мира, в числе которых - Германия, Италия, Китай, ОАЭ, Португалия, Россия, Франция, Южная Корея.