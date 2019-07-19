На Ибице трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками, сообщили СМИ

МАДРИД, 19 июл — РИА Новости. На Ибице госпитализировали трехлетнюю девочку из России после отравления наркотиками, сообщили РИА Новости в пресс-службе Гражданской гвардии Балеарских островов.
Ребенок вместе со своей семьей отдыхал на острове. По информации Гражданской гвардии, когда девочка гуляла в парке, нашла на земле таблетку экстази и съела ее.
"После того как ребенок почувствовал себя плохо, женщина обратилась в местную больницу, откуда девочку отправили в больницу Son Espases города Пальма-де-Майорка", — рассказал собеседник агентства.
Он сообщил, что, по последней информации, состояние девочки оценивается как нормальное. Однако ранее испанские СМИ сообщили, что она в критическом состоянии.
Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю. В среду в больницу Ибицы был доставлен ребенок, отравившийся марихуаной. Его удалось спасти.
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