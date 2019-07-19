Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T12:20Z
https://ria.ru/20190719/1556688383.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152954/82/1529548230_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_cf7d20877554615d3c027618a66b3be1.jpg
РИА Новости

Отмена НДС для регоператоров снизит "мусорный" тариф, считают эксперты

Вчера, 12:20
245
© Фото : Кирилл СалимовСвалка мусора
Свалка мусора
© Фото : Кирилл Салимов
Свалка мусора. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Закон, который освобождает регоператоров от уплаты НДС, снизит "мусорный" тариф для населения на 3-5%, тарифы изменятся не раньше июля 2020 года, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
Закон, который освобождает региональных операторов по обращению с коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость (НДС), был принят в начале этой недели Госдумой.
Грузовик на мусорной свалке
16 июля, 19:27
В России обсуждают новый способ оплаты вывоза мусора
"Снижение тарифа составит несколько процентов", - сказал заместитель генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО) Вячеслав Духин.
Как пояснил эксперт, регоператоры не могут значительно снизить тариф, потому что часть товаров и услуг региональный оператор осуществляет сам, а часть закупает у других поставщиков, которые не освобождены от НДС. "Например, оплачивает услуги полигона при захоронении отходов. У этих организаций льготы по НДС нет, поэтому и в тарифах такой НДС будет продолжать учитываться", - уточнил Духин.
Он также добавил, что тариф может снизиться не раньше 1 июля 2020 года.
"Орган регулирования должен принять решения о переходе регионального оператора на новую систему налогообложения и пересчитать тарифы. По нашему законодательству изменение тарифов осуществляется 1 июля, поэтому и ждать, пока новые нормы начнут действовать, придется почти год", - добавил Духин.
Мнение топ-менеджера РЭО поддержала председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России" Полина Вергун.

"Законодатель установил освобождение от налогообложения НДС услуг по обращению с ТКО, оказываемых региональными операторами. Такие поправки приведут к снижению тарифов на примерно 3-5%", - сказала Вергун.

Она уточнила, что предпринимательское сообщество выходило с инициативой снижения налогового бремени на регионального оператора, что позволило бы снизить "мусорный" тариф для потребителя.
Эксперт напомнила, что были предложены три варианта. "Наиболее благоприятным для тарифа и деятельности региональных операторов, планирующих или уже осуществляющих инвестиции в отрасль, было установление ставки 0% по НДС. Внесение таких поправок в конечном итоге позволило бы снизить тариф для населения на 17-20%", - сказала Вергун.
Коллега Вергун из РЭО также добавил, что принятые поправки менее привлекательны для региональных операторов-инвесторов.
"НДС, уплаченный при строительстве объектов, покупке новой техники и оборудования при установлении такой льготы (освобождения) теперь не подлежит возмещению из бюджета, а возмещенные подлежат восстановлению и уплате в бюджет", - сказала Вергун.
По словам руководителя общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Андрея Нагибина, "никто не видел документа, поэтому нужно ждать его в какой-то редакции, чтобы делать выводы".
Фриган осматривает мусорный бак
16 июля, 15:11
Метод оплаты мусора по числу контейнеров требует доработки, считает эксперт
"Но в целом большинство регоператоров работают по утвержденным тарифам, и он утвержден с учётом НДС... Регоператор не воспользуется льготой до пересмотра тарифа", - сказал Нагибин.
"Регоператоры и так не отрабатывают деньги, которые есть в тарифе. Отмена НДС - это преференция для регоператоров. Для них и так много пряников, а кнутов нет ... отмена НДС - плюс для регоператоров, но на тариф для населения это не повлияет", - сказала РИА Новости член общественного совета при Минприроды Елена Есина.
100202
Обсудить 0
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния