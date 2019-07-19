Отмена НДС для регоператоров снизит "мусорный" тариф, считают эксперты

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Закон, который освобождает регоператоров от уплаты НДС, снизит "мусорный" тариф для населения на 3-5%, тарифы изменятся не раньше июля 2020 года, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Закон, который освобождает региональных операторов по обращению с коммунальными отходами от налога на добавленную стоимость (НДС), был принят в начале этой недели Госдумой.

"Снижение тарифа составит несколько процентов", - сказал заместитель генерального директора "Российского экологического оператора" (РЭО) Вячеслав Духин.

Как пояснил эксперт, регоператоры не могут значительно снизить тариф, потому что часть товаров и услуг региональный оператор осуществляет сам, а часть закупает у других поставщиков, которые не освобождены от НДС. "Например, оплачивает услуги полигона при захоронении отходов. У этих организаций льготы по НДС нет, поэтому и в тарифах такой НДС будет продолжать учитываться", - уточнил Духин.

Он также добавил, что тариф может снизиться не раньше 1 июля 2020 года.

"Орган регулирования должен принять решения о переходе регионального оператора на новую систему налогообложения и пересчитать тарифы. По нашему законодательству изменение тарифов осуществляется 1 июля, поэтому и ждать, пока новые нормы начнут действовать, придется почти год", - добавил Духин.

Мнение топ-менеджера РЭО поддержала председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами "Опоры России" Полина Вергун.

"Законодатель установил освобождение от налогообложения НДС услуг по обращению с ТКО, оказываемых региональными операторами. Такие поправки приведут к снижению тарифов на примерно 3-5%", - сказала Вергун.

Она уточнила, что предпринимательское сообщество выходило с инициативой снижения налогового бремени на регионального оператора, что позволило бы снизить "мусорный" тариф для потребителя.

Эксперт напомнила, что были предложены три варианта. "Наиболее благоприятным для тарифа и деятельности региональных операторов, планирующих или уже осуществляющих инвестиции в отрасль, было установление ставки 0% по НДС. Внесение таких поправок в конечном итоге позволило бы снизить тариф для населения на 17-20%", - сказала Вергун.

Коллега Вергун из РЭО также добавил, что принятые поправки менее привлекательны для региональных операторов-инвесторов.

"НДС, уплаченный при строительстве объектов, покупке новой техники и оборудования при установлении такой льготы (освобождения) теперь не подлежит возмещению из бюджета, а возмещенные подлежат восстановлению и уплате в бюджет", - сказала Вергун.

По словам руководителя общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Андрея Нагибина, "никто не видел документа, поэтому нужно ждать его в какой-то редакции, чтобы делать выводы".

"Но в целом большинство регоператоров работают по утвержденным тарифам, и он утвержден с учётом НДС... Регоператор не воспользуется льготой до пересмотра тарифа", - сказал Нагибин.